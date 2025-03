Công an Tiền Giang xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh do người dân cung cấp

(THTG) Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành làm việc với anh Huỳnh Thanh S., sinh năm 1994, cư trú thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long là người điều khiển phương tiện xe ô tô tải có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhận được hình ảnh do người dân cung cấp về 1 ô tô tải vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 50, đoạn thuộc địa bàn Phường 9, thành phố Mỹ Tho. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành rà soát phương tiện vi phạm. Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 02/3/2025, anh Huỳnh Thanh S. điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 64C – 077.33 di chuyển trên Quốc lộ 50, hướng Mỹ Tho – Gò Công. Khi đến Km82, đoạn thuộc Khu phố 2, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, ngay vị trí có chốt đèn tín hiệu giao thông, anh S. điều khiển phương tiện vượt xe phía trước. Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ: “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”. Tại cơ quan Công an, anh Huỳnh Thanh S. được xem lại hình ảnh ghi nhận hành vi vi phạm của bản thân. Với lỗi vi phạm này, người điều khiển phương tiện bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 02 điểm trong giấy phép lái xe.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật giao thông và lấy an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân là trên hết, trước hết; ngoài các biện pháp, giải pháp của lực lượng Công an và cơ quan chức năng có liên quan, Công an tỉnh tiếp tục kêu gọi người dân tích cực tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đến cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý đúng quy định pháp luật. Từ đó đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.

Lê Hoài