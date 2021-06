Công an Tiền Giang xử lý các đối tượng có liên quan vụ cố ý gây thương tích

(THTG) Ngày 02-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang tiến hành làm việc với các đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích, xảy ra trên địa bàn Phường 1, thành phố Mỹ Tho.

Tổng cộng có 10 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích được mời làm việc gồm: Nguyễn Tuấn Sơn, sinh năm 2003; Nguyễn Quốc Duy, sinh năm 2003; Lưu Ngọc Tú, sinh năm 2003; Nguyễn Thanh Hậu, sinh năm 2006; Huỳnh Tấn Lộc, sinh năm 2004; Nguyễn Trần Quốc Khang, sinh năm 2005; Nguyễn Hữu Khang, sinh năm 2006; Phạm Văn Phước, sinh năm 2006; Nguyễn Tú Kiệt, sinh năm 2006, cùng cư trú Phường 2, thành phố Mỹ Tho và Huỳnh Bảo Sang, sinh năm 2007, cư trú xã Mỹ Phong.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Ngay sau khi nhận được thông tin về một video clip, thời lượng khoảng 18 giây, ghi lại hình ảnh hơn 10 thanh thiếu niên đuổi đánh nhau trên đường Hùng Vương, đoạn thuộc Phường 1, thành phố Mỹ Tho; Công an thành phố Mỹ Tho và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang tiến hành xác minh, điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan. Qua điều tra, Công an xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 29/5. Nguyễn Minh Phong, sinh năm 2002, cư trú xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành điều khiển xe mô tô chở Bùi Văn Nhi, sinh năm 1995 và Nguyễn Quốc Thuận, sinh năm 1998, cùng ngụ xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành lưu thông trên đường Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho. Khi đến trước cổng trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thuộc Phường 1, thì dừng lại trò chuyện. Trong lúc cả 3 đang trò chuyện thì có một nhóm thanh niên đi trên 05 xe mô tô chạy đến, sử dụng hung khí tấn công Phong, Nhi, Thuận. Phong bị chém gây thương tích và được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang.

Xe mô tô và dao tự chế lực lượng chức năng tạm thu giữ. Ảnh: Lê Hoài

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định 10 đối tượng có liên quan đến vụ việc, nên mời làm việc và các đối tượng đã thừa nhận hành vi gây ra vụ cố ý gây thương tích.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 04 dao tự chế, tạm giữ 06 xe mô tô và tiếp tục điều tra, xác minh củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo qui định.

Ngọc Diễm