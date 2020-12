Công an Tiền Giang triệt phá tụ điểm đánh bạc, thu giữ hơn 200 triệu

(THTG) Chiều 20-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Chợ Gạo triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà và đá gà qua mạng internet ăn thua bằng tiền, tại phần đất của anh Nguyễn Trung Sơn, cư trú ấp Trung Lợi, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo.

Hiện trường điểm tổ chức đánh bạc tại ấp Trung Lợi, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo. Ảnh: Thanh Việt

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ làm việc 52 đối tượng và tạm giữ tang vật gồm: 8 con gà, 2 cân đồng hồ, 1 tấm kính nhử gà, 35 cuộn băng keo, 30 cặp cựa, 1 máy tính, 44 điện thoại, 222 triệu đồng.

Tụ điểm trên do Trần Hoàng Vũ, sinh năm 1991, cư trú ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An đứng ra tổ chức.

Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Chợ Gạo tiếp tục điều tra, xử lý.

Thanh Việt