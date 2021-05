Công an Tiền Giang triệt phá tụ điểm đá gà, thu giữ hơn 52 triệu đồng

(THTG) Lúc 11 giờ ngày 30-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành và công an xã Tân Hương phá 01 tụ điểm đánh bạc, dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại hộ Trần Thiên Trung, sinh năm 1982, ấp Tân Phú, xã Tân Hương, huyện Châu thành.

Tụ điểm cờ bạc này nằm sâu trong một con hẻm, chỉ duy nhất một lối vào, xung quanh là 4 bức tường bê tông cao hơn 2 mét, gây nhiều khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Phía sau bờ tường, có một lối mở ra một con rạch nhỏ, được dân địa phương gọi là Rạch Ông Đạo.

Hiện trường vụ đánh bạc khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Ảnh: Lê Hoài

Khi lực lượng Công an bất ngờ ập vào hiện trương, các đối tượng đã dùng xuồng bơi qua rạch để thoát thân. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tạm giữ 23 đối tượng có liên quan, 18 xe mô tô, 52 triệu đồng; thu giữ 12 con gà, 09 cặp cựa sắt, hơn 100 cuộn băng keo cùng nhiều tang vật khác.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời khai nhận tụ điểm cờ bạc trên do Trần Huỳnh Tưởng, sinh năm 1994, cư trú ấp Tân Phú, xã Tân Hương là một trong những đối tượng tổ chức.

Đối tượng Trần Huỳnh Tưởng, sinh năm 1994 – một trong những đối tượng tổ chức. Ảnh: Lê Hoài

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Châu Thành, đồng thời phối hợp với Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, phân loại, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc để xử lý theo qui định pháp luật.

Lê Hoài