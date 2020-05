Công an Tiền Giang triệt phá tụ điểm đá gà tại Thị xã Cai Lậy và Chợ Gạo

(THTG) Ngày 05-5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an Tiền Giang bắt quả tang một tụ điểm cờ bạc, dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, thuộc ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 26 đối tượng có liên quan, 19 xe mô tô, 18 điện thoại di động, 06 con gà, 90 cuộn băng keo, 1 cân đồng hồ và gần 150 triệu đồng.

Hiện trường tụ điểm cờ bạc, dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại thị xã Cai Lậy khi lực lượng chức năng bắt quả tang. Ảnh; Lê Hoài

Tụ điểm cờ bạc này do Đồng Trương Thiên Nhân, sinh năm 1991, cư trú ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy tổ chức. Qua điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an thị xã Cai Lậy để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo qui định pháp luật.

* Tại huyện Chợ gạo, qua tin tố giác của người dân, lúc 13 giờ 30 phút ngày 05-5, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp cùng Công an xã Tân Thuận Bình bắt quả tang 09 đối tượng đang có hành vi đánh bạc, dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại phần đất của anh Lê Văn Linh, sinh năm 1977, ngụ ấp Tân Hoà, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo.

Các đối tượng đá gà huyện Chợ Gạo tại cơ quan chức năng. Ảnh: Trọng Tín

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 02 con gà, 02 cặp cựa sắt, 20 cuộn băng keo, 02 điện thoại di động, 11 xe mô tô các loại, hơn 20 triệu đồng, cùng một số tang vật khác. Qua lời khai ban đầu của các đối tượng, tụ điểm đá gà do đối tượng Nguyễn Hoàng Kiếm, sinh năm 1981, ngụ ấp Cầu Ván, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức.

Công an huyện Chợ Gạo tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Hoài – Trọng Tín