Công an Tiền Giang triệt phá tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền

(THTG) Qua tin tố giác của người dân, lúc 12 giờ, ngày 09/02/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho cùng Công an xã Trung An tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 14 đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu đất trống trên địa bàn tổ 3, ấp 3, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho.

Những đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu đất trống trên địa bàn tổ 3, ấp 3, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 04 con gà, 10 cặp cựa sắt, 20 cuộn băng keo, 01 cân đồng hồ, 10 điện thoại di động, 04 xe mô tô và hơn 30 triệu đồng tiền mặt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trọng Tín