Công an Tiền Giang triệt phá 2 tụ điểm đá gà, thu giữ hơn 600 triệu đồng

(THTG) Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Tiền Giang về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lúc 11 giờ 30 phút ngày 13/2, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an tổ chức triệt phá 01 tụ điểm đánh bạc, dưới hình thức gà đá ăn thua bằng tiền, tại hộ Trần Quang Tùng, ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho.

Hiện trường vụ đá gà tại xã Thời Sơn, Tp. Mỹ Tho bị Công an triệt phá ngày mùng 2 Tết

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 56 đối tượng có liên quan, 420 triệu đồng, 41 xe mô tô và một số vật dụng có liên quan, trong đó có rất nhiều điện thoại di động. Khi triệt phá tụ điểm này, lực lượng chức năng còn phát hiện các đối tượng tham gia đánh bạc qua mạng.

Phòng Cảnh sát cơ động đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an thành phố Mỹ Tho, cùng các ngành có liên quan tiếp tục điều tra, phân loại, xử lý từng đối tượng theo qui định pháp luật.

Ngay sau khi phá tụ điểm cờ bạc tại ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, đến 15 giờ cùng ngày, nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát Cơ động tiếp tục phối hợp với Công an huyện Châu Thành, phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành.

Hiện trường vụ đá gà tại huyện Châu Thành

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 35 đối tượng có liên quan, 185 triệu đồng, 32 xe mô tô, 31 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

Các đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.

Tin và ảnh: Lê Hoài