Công an Tiền Giang trao tặng “Nhà nghĩa tình đồng đội”

(THTG) Ngày 07-5, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Chợ Gạo và chính quyền xã Mỹ Tịnh An tổ chức lễ trao tặng “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho ông Lê Văn Mười, sinh năm 1965, nguyên là trưởng Công an xã Mỹ Tịnh An, hiện cư ngụ ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo.

Bộ Công an hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng căn nhà đồng đội cho ông Lê Văn Mười, nguyên là trưởng Công an xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo. Ảnh: Trọng Tín

Nhà có diện tích 135 m2, được xây dựng theo hình thức bán kiên cố, tổng kinh phí xây dựng 180 triệu đồng, trong đó quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, Bộ Công an hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và các nhà hảo tâm đóng góp thêm.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Chợ Gạo, chính quyền xã Mỹ Tịnh An cùng các nhà hảo tâm tặng các phần quà để hỗ trợ gia đình ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn trong thời gian tới.

Trọng Tín