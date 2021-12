Công an Tiền Giang tổng ra quân tấn công tội phạm

(THTG) Ngày 15-12, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ tổng ra quân tấn công tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh Lễ tổng ra quân tấn công tội phạm của công an Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buỗi lễ, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần tấn công tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 của lực lượng Công an Tiền Giang trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua đây ông cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và ngành Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; đồng thời chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh.

Diễu hành sau buổi lễ.

Đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 bắt đầu từ 8 giờ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022. Trong đợt cao điểm này Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự theo kế hoạch, phương án đã đề ra; giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các sự kiện lớn của tỉnh và cả nước.

Bài và ảnh: Mạnh Cường