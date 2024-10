Công an Tiền Giang tạm giữ đối tượng vận chuyển 1.490 bao thuốc lá nhập lậu

*** 9 tháng đầu năm, Tiền Giang thu hoạch hơn 1,3 triệu tấn trái cây các loại. * Diện tích cây ăn trái ở huyện Cái Bè đã tăng lên 11.000 hecta, trong đó diện tích trồng sầu riêng, mít tăng nhanh ở các xã phía Bắc lộ. * Chiều ngày 7-10, trên Quốc lộ 50 đoạn qua xã An Thạnh Thủy huyện Chợ Gạo xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, bị thương 2 người, người lái xe gây tai nạn được Công an huyện Chợ Gạo xác định là 1 cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng BIDV tại huyện Gò Công Tây. * Qua kêu gọi vận động đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận được 24 tỷ 415 triệu đồng. * Công an Tiền Giang bắt giữ xe ô tô 7 chỗ vận chuyển 1.490 bao thuốc lá lậu từ tỉnh Long An về Tiền Giang để tiêu thụ. * Công an Tiền Giang tổ chức Diễn đàn pháp luật và tặng học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà cho hộ dân khó khăn tại huyện Cái Bè. * Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành sơ kết công tác 9 tháng đầu năm. * Huyện Đoàn Cai Lậy tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho 150 cán bộ đoàn. * Thành phố Mỹ Tho khắc phục sự cố cây xanh ngã đổ do mưa lớn tại phường 6. * Huyện Tân Phước tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. * Một người đàn ông ở miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh bán vé số dạo, ôm vé số ế, trúng 11 tờ giải đặc biệt. * Xe công nghệ dỏm vẫn hoành hành ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. * Rùa biển xuất hiện trở lại và đẻ trứng quanh khu vực Vịnh Nha Trang. * Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng tổ chức 2 đoàn đi học tập kinh nghiệm nước ngoài gây bức xúc dư luận. * Hà Nội: Từ 7-10, đất phi nông nghiệp tối thiểu 400 mét vuông mới được tách thửa. * Tạm đóng 1 đoạn quốc lộ 51 qua Đồng Nai bị xuống cấp nặng để sửa chữa. * Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương. * Sau 3 tháng, người có công vẫn chưa nhận được trợ cấp ưu đãi mới. * Liên tục xảy ra tình trạng Sở Y tế các tỉnh bị giả danh ban hành văn bản kiểm tra an toàn thực phẩm tại các quán ăn. * Cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh bật gốc đè trúng người dân trong mưa lớn. * Khởi tố 7 cán bộ Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. * Đề xuất cấm Doanh nghiệp nhà nước đầu tư vốn vào lĩnh vực bất động sản. * Các doanh nghiệp thép đồng loạt tăng giá thép. * Sốt xuất huyết tại Hà Nội bắt đầu vào mùa dịch. * Hà Nam: Khởi tố nhóm thanh niên cầm dao đe dọa dân, đâm trọng thương công an. * Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt chuyên án vận chuyển 30 kg ma túy đá sát biên giới campuchia. UNESCO đánh giá cao sự phát triển thần kỳ của Việt Nam. * Việt Nam và Pháp nâng cấp mối quan hệ lên chiến lược toàn diện. * Giải Nobel Y sinh 2024 vinh danh khám phá MicroRNA, nghiên cứu về điều hòa gene. * Triều Tiên lại cảnh báo dùng vũ khí hạt nhân, gọi tên Hàn Quốc. * Ấn Độ buộc tội 1 nghi phạm trong vụ nữ bác sĩ bị cưỡng hiếp và sát hại.