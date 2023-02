Công an Tiền Giang tạm giam đối tượng 25 năm trốn Lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy

(THTG) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt và ra quyết định tạm giam đối tượng Dương Văn Trung, sinh năm 1965, cư trú ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và trốn lệnh truy nã 25 năm.

Đối tượng Dương Văn Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đặng Thanh

Theo hồ sơ điều tra, vào năm 1997, Trung có liên quan đến 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, có 1 vụ xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.

Trong 2 vụ án, có 4 đối tượng tham gia. Tổng cộng các lần tiêu thụ là 78 kg cần sa. Trong đó, 1 đối tượng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xử phạt 10 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Dương Văn Trung bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang ra Quyết định truy nã vào ngày 02/3/1998.

Tháng 2 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ và ra Quyết định phục hồi điều tra đối với Dương Văn Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đặng Thanh