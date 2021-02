Công an Tiền Giang phát hiện 24 đối tượng dương tính với ma tuý tại Karaoke XO

(THTG) Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Tiền Giang về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, vào khoảng 22 giờ ngày 02/02/2021, Đoàn kiểm tra Công an tỉnh gồm phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phối hợp công an xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke XO, tại địa chỉ số 74-75 đường Nguyễn Minh Đường, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho.

Hiện trường tại quán Karaoke XO khi lực lượng chức năng bắt quả tang. Ảnh: Trọng Tín

Dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý như bình nhựa, dĩa sứ, ống tròn bằng giấy…Ảnh: Trọng Tín

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 24 đối tượng trong 03 phòng đang hát karaoke có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành xét nghiệm ma tuý. Kết quả, tất cả 24 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý tổng hợp. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý như bình nhựa, dĩa sứ, ống tròn bằng giấy…

Đoàn kiểm tra lập biên bản và đưa 24 đối tượng về cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vụ việc, thu giữ các tang vật có liên quan, đồng thời mời 24 đối tượng về cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trọng Tín