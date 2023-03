Công an Tiền Giang phá tụ điểm đá gà tại thành phố Mỹ Tho.

(THTG) Qua công tác trinh sát nắm tình hình, chiều ngày 09-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho ập vào triệt phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại phần 1 phần đất trống trên địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho.

Các đối tượng và tang vật tại hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 10 con gà, 12 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 1 tấm kính chắn gà, 10 điện thoại di động, 22 xe mô tô và gần 60 triệu đồng. Đồng thời lực lượng công an đã tạm giữ 11 đối tượng có liên quan đến tụ điểm đá gà nói trên. Tiến hành làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời khai nhận tụ điểm đá gà này do 1 đối tượng tên Tuấn, cư trú Phường 6 đứng ra tổ chức.

Vụ việc đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bàn giao cho Công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo qui định pháp luật.

Lê Hoài