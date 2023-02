Công an Tiền Giang phá án thành công nhờ hệ thống camera giám sát

(THTG) Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 224 camera giám sát do tỉnh đầu tư lắp đặt và 36 camera thông minh do thành phố Mỹ Tho lắp đặt trên địa bàn thành phố và hàng nghìn camera do người dân lắp đặt trong thực hiện mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Qua đó, đã góp phần phát hiện, truy bắt rất nhiều vụ tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, từ tháng 5/2022 đến nay, qua hệ thống camera giám sát đã cung cấp thông tin, hình ảnh giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý 40 vụ cướp giật, trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng cấm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Từ đó hỗ trợ Công an các địa phương giáp ranh truy vết các đối tượng vi phạm pháp luật di chuyển qua địa bàn tỉnh Tiền Giang, kịp thời xử lý các điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài…

Hệ thống camera an ninh hỗ trợ công tác phát hiện, truy bắt rất nhiều vụ tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Trọng Tín

Mới đây, Công an thành phố Mỹ Tho đã khám phá vụ trộm tài sản nhờ phân tích hình ảnh từ hệ thống camera giám sát của Công an tỉnh.

Vào chiều ngày 13-02, Công an thành phố Mỹ Tho đã tổ chức trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng tập thể Trung tâm thông tin chỉ huy và Trung uý Nguyễn Minh Thắng, cán bộ Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng Tham mưu Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong phối hợp truy bắt tội phạm.

Khen thưởng Trung tâm thông tin chỉ huy và Trung uý Nguyễn Minh Thắng. Ảnh: Trọng Tín

Trước đó, vào chiều ngày 21-9-2022, tiếp nhận tin báo từ tổng đài Cảnh sát 113 về vụ trộm tài sản xảy tại Shop thời trang trẻ, thuộc phường 4, thành phố Mỹ Tho, các cán bộ Trung tâm thông tin chỉ huy tổ chức trích xuất, phân tích dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát Công an tỉnh và tiến hành phối hợp, trao đổi thông tin với Công an thành phố Mỹ Tho. Từ đó, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã phối hợp Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bắt giữ đối tượng Mai Văn Tình, sinh năm 2007, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cùng tang vật là chiếc xe SH và 4 điện thoại di động, trị giá gần 170 triệu đồng.

Tình là nhân viên của Shop thời trang trẻ, ngày 21-9, lợi dụng lúc chủ Shop đi vắng, Tình trộm tài sản bỏ trốn sang huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và bị bắt giữ.

Riêng trung úy Nguyễn Minh Thắng, sau khi tiếp nhận đề nghị phối hợp trao đổi thông tin của Công an thành phố Mỹ Tho để phục vụ truy bắt nhóm đối tượng trộm tài sản, đã tích cực theo dõi, phân tích dữ liệu từ hệ thống giám sát. Đến chiều 15-11-2022, thì xác định đúng hướng di chuyển của nhóm đối tượng và thông báo Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An tổ chức bắt giữ 7 đối tượng.

Bắt giữ các đối tượng trộm cắp và thu giữ tang vật nhờ hệ thống camera giám sát. Ảnh: Trọng Tín

Tại cơ quan điều tra, 7 đối tượng khai: Với thủ đoạn giả vờ vào cửa hàng mua hàng hóa, 1 đối tượng mua hàng trả tiền lẻ để người bán tập trung kiểm tra tiền, các đối tượng còn lại lẻn vào trong trộm tiền của tiểu thương. Khi lấy được tài sản, cả nhóm tẩu thoát, tìm nơi chia tiền.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và các tỉnh miền Tây.

Sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình của tập thể và cá nhân, đã nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giám sát. Từ đó, góp phần củng cố chứng cứ, cung cấp thông tin chính xác để truy bắt đối tượng phạm tội, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hồ Sương