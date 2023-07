Công an Tiền Giang nhanh chóng phá nhiều vụ cướp giật tài sản

(THTG) Thời gian gần đây, tội phạm cướp giật tài sản gia tăng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua công tác đấu tranh, Công an các địa phương đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng phạm tội, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an Tiền Giang liên tiếp phá nhiều vụ cướp giật tài sản góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chỉ trong tháng 6, trên địa bàn thành phố Mỹ Tho đã xảy ra 5 vụ cướp, cướp giật tài sản, lực lượng công an đã bắt giữ 8 đối tượng, hầu hết đều có tiền án, tiền sự và nghiện ma túy.

Đây là 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, thành phố Mỹ Tho. Với thủ đoạn chạy xe lòng vòng theo dõi con mồi, chúng áp sát giật sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18k, trị giá khoảng 20 triệu đồng của 1 phụ nữ đi đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 giờ gây án, Công an thành phố Mỹ Tho đã bắt được Lý Gia Bảo, sinh năm 1999, cư trú Phường 10 và Châu Tuấn Kiệt, sinh năm 2000, cư trú huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, khi cả 2 vừa về tới nhà trọ ở xã Trung An. Khám xét nhanh, lực lượng Công an thu giữ: 2 sợi dây chuyền, 1 khẩu súng, 4 viên đạn, 2 bình xịt hơi cay và 1 xe mô tô là phương tiện dùng để đi cướp.

Cũng với thủ đoạn chạy xe lòng vòng tìm đối tượng gây án, trong tháng 6, trên địa bàn thị xã Cai Lậy xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản gây bất an cho người dân.

Đây là 2 đối tượng vừa bị Công an thị xã Cai Lậy bắt giữ sau khi nhận được tin báo của bị hại về việc bị chúng giật túi xách, bên trong có 100 triệu đồng và một số tờ vé số trúng thưởng trị giá 30 triệu đồng trên đường tỉnh 868, đoạn thuộc Phường 1, thị xã Cai Lậy. Các đối tượng khai tên: Đặng Hoàng Huy, sinh năm 2000 và Huỳnh Tấn Khang, sinh năm 2002, cùng ngụ thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy.

Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận: Bản thân không nghề nghiệp nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Sau khi giật được túi xách của một phụ nữ với tổng số tiền trên 100 triệu đồng, 2 đối tượng chia nhau tiêu xài, chơi game, mua xe mô tô và mua ma túy sử dụng. Chúng khai nhận đã cướp giật điện thoại di động của một người đi đường trên địa bàn xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy.

Không chỉ cướp giật tài sản trên đường, các đối tượng còn nhấm đến các tiệm vàng, tiệm tạp hóa như giả vờ hỏi mua vàng, mua hàng hóa, lợi dụng chủ tiệm sơ hở, chúng ra tay cướp giật tài sản rồi tẩu thoát.

Đây là đối tượng vừa bị Công an huyện Chợ Gạo bắt giữa khi thực hiện 1 vụ cướp giật tại tiệm tạp hóa ở xã Long Bình Điền. Khi đến tiệm của chị Nguyễn Thị Ngọc Trang giả vờ hỏi mua hàng. Lợi dụng lúc chị Trang không để ý, đối tượng dùng nón bảo hiểm tấn công rồi cướp sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 18k, tẩu thoát. Đối tượng sau đó bị bắt giữ tại Phường 7, thành phố Mỹ Tho. Tại Cơ quan điều tra đối tượng khai tên Trần Nhựt Quang. Do đánh bạc dẫn đến thiếu nợ nhiều người nên nảy sinh ý đồ đi cướp tài sản.

Để phòng ngừa hiệu quả tội phạm cướp giật tài sản đang gia tăng, ngoài việc nổ lực của lực lượng công an các địa phương, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp bảo vệ tài sản, nhất là khi ra đường, không để bọn tội phạm có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Hồ Sương – Trọng Tín