Công an Tiền Giang điều tra nghi án giết người, sau đó tự tử

(THTG) Ngày 17-11, Công an thị xã Gò Công phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Tiền Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thị xã Gò Công, làm 01 người chết và 01 người tự tử phải nhập viện điều trị.

Chiều 17/11, một người làm công cho bà Lê Thị Kim Chi phát hiện bà Chi chết trước cửa nhà tại ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, trên người có nhiều vết thương. Cạnh đó có 01 con dao và 01 cái kéo nên trình báo Công an.

Công an khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ cái chết của bà Chi. Ảnh: Trọng Tín

Tang vật thu giữ được tại hiện trường. Ảnh: Trọng Tín

Tiến hành điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng gây án là Nguyễn Thái An, sinh năm 1971, cư trú ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo. Lực lượng phối hợp Công an huyện Chợ Gạo truy tìm, phát hiện An đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo do uống thuốc trừ sâu tự tử. Hiện An được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

Phòng cảnh sát hình sự, Công an Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hồ Sương