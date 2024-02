Công an Tiền Giang đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo nổ

(THTG) Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, lực lượng Công an các cấp ở Tiền Giang đã đẩy mạnh tuyên tuyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng để có biện pháp ngăn chặn, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 5/2/2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 05 vụ, xử lý 19 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo, thu giữ gần 400 viên pháo banh, pháo tự chế và 2 dàn pháo hoa.

Trong đó, ngày 24/01, Công an xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước đã điều tra, làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ và đốt pháo trái phép của 4 đối tượng, gồm: Phạm Trung Thái, Nguyễn Văn Hữu, Phạm Trung Can, Đoàn Dương Trí Nguyên, cùng cư trú xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước. Qua làm việc, Phạm Trung Thái khai nhận: Thái lên mạng xã hội đặt mua một số dụng cụ để tự chế khoảng 90 viên pháo nổ dạng trái banh và 5 viên pháo bằng ống nhựa. Sau đó, Thái rao bán trên trang Facbook cá nhân. Đến khi bị phát hiện, Thái đã bán được 53 viên pháo dạng trái banh cho Nguyễn Văn Hữu, bán 1 viên pháo bằng ống nhựa cho Phạm Trung Can. Do sợ bị phát hiện nên Can bán lại cho Đoàn Dương Trí Nguyên.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng mua bán, sử dụng pháo.

Chiều 24/01, Thái đi chơi cùng nhóm bạn, rồi lấy 1 viên pháo tự chế ra đốt, ném trên địa bàn xã Phú Mỹ gây ra tiếng nổ. Người dân phát hiện báo Công an. Khám xét nơi ở của Phạm Trung Thái, lực lượng thu giữ 29 viên pháo tự chế và một số dụng cụ dùng để chế tạo pháo. Riêng Nguyễn Văn Hữu, Phạm Trung Can, Đoàn Dương Trí Nguyên thừa nhận mua pháo để đốt trong đêm giao thừa. Các đối tượng đã giao nộp lại toàn bộ số pháo đã mua.

Trên địa bàn xã Tân Trung, thị xã Gò Công, ngày 01/02, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an xã Tân Trung phát hiện, bắt quả tang Cao Thị Hồng Như, cư trú xã Bình Đông, thị xã Gò Công đang tàng trữ 200 viên pháo banh. Qua làm việc, Như khai: Như đặt mua 200 viên pháo banh qua mạng xã hội với giá 1.600.000 đồng để đem về đốt vào đêm giao thừa và bán lại cho người khác. Trưa 01-2, Như vận chuyển pháo về đến xã Tân Trung thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào đầu tháng 01/2024, Công an thị xã Gò Công đã khẩn trương điều tra, làm rõ 01 vụ đốt pháo trái phép của 10 đối tượng và 01 vụ mua bán pháo nổ do Nguyễn Hoài Thương, cư trú xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông thực hiện. Tại nhà Nguyễn Hoài Thương lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 148 viên pháo nổ, 02 giàn pháo hoa.

Hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, để lại hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, các gia đình, nhà trường cần quản lý, giáo dục con em, học sinh. Đồng thời mỗi cá nhân phải nêu cao ý thức chấp hành nghiêm luật pháp, tuyệt đối không vi phạm. Khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến pháo, cần báo ngay lực lượng chức năng để kịp thời xử lý nhằm ngặn chặn những hậu quả xấu xảy ra, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự cho người dân vui Xuân đón tết được an toàn, lành mạnh.

HỒ SƯƠNG – TRỌNG TÍN – LÊ HOÀI