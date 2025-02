Công an Tiền Giang công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy công an địa phương

(THTG) Ngày 28/02, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an địa phương và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu chính có Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Phạm Thị Mai Tiên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang; lãnh đạo một số ngành tỉnh.

Tại Hội nghị, Công an tỉnh đã công bố Quyết định 1095 ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc (trừ Đồn Công an) kể từ ngày 01/3/2025, gồm Công an các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông; thị xã Cai Lậy; thành phố Mỹ Tho và Gò Công. Đồng thời Công an tỉnh cũng đã thông qua Thông tư của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức máy của công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm 06 điều.

Cùng với đó, Công an tỉnh cũng đã công bố và trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/3/2025 đối với 19 cán bộ và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang về việc cho nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/3/2025, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/3/2026 đối với 09 cán bộ là lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Tiền Giang. Đồng thời cũng đã công bố và trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang về việc điều động, bổ nhiệm 42 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các phòng, đơn vị thuộc công an tỉnh tiền Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến của các đồng chí nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Đại tá Nguyễn Văn Nhựt cũng đề nghị Cấp ủy – Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đề cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt phương châm “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc, bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời đề nghị đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đảm tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Mạnh Cường – Việt Bình