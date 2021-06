Công an Tiền Giang bắt nhóm đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng

(THTG) Qua tin tố giác của quần chúng, vào lúc 15 giờ 40 phút, ngày 3-6, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tân Lý Tây tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền tại nhà của anh Phạm Minh Phú, sinh năm 1990, ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành.

Các đối tượng và tang vật tại hiện trường. Ảnh: Trọng Tín

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 07 đối tượng cùng tang vật gồm: 01 laptop, 01 tivi, 05 xe môtô, sổ sách ghi tiền cược và hơn 120 triệu đồng.

Điều đáng quan tâm qua vụ này không chỉ là hành vi vi phạm của các đối tượng mà còn ở ý thức phòng dịch. Hiện nay, trong lúc cả nước cùng chung tay phòng chống dịch Covid – 19, mỗi người dân đều nêu cao tinh thần tự giác, không tập trung đông người để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh, thì hành vi tụ tập để tổ chức đá gà qua mạng của các đối tượng thật đáng phê phán và phải bị xử lý nghiêm khắc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trọng Tín