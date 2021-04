Công an Tiền Giang bắt giữ hàng chục đối tượng tụ tập đua xe trên Quốc lộ 50

(THTG) Qua tin báo của người dân, vào khoảng 3 giờ, ngày 26-4, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các lực lượng nghiệp vụ và Công an huyện Chợ Gạo tiến hành kiểm tra, phát hiện chốt chặn và tạm giữ nhóm đối tượng cùng phương tiện đang có hành vi tụ tập đua kéo xe trên tuyến Quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng tháo chạy vào các tuyến đường nhỏ hai bên Quốc lộ 50 và trốn vào vườn nhà dân ven đường, để tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tạm giữ 24 đối tượng cùng 47 xe mô tô các loại, trong đó nhiều xe đã thay đổi kết cấu máy và hình dáng để tăng tốc độ của xe, đồng thời không gắn biển số hoặc che biển số để đối phó với cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Chợ Gạo tiếp tục điều tra, làm rõ mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trọng Tín