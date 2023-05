Công an Tiền Giang bắt được đối tượng có lệnh truy nã 11 năm

(THTG) Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt được Trần Thanh Thuận tại thành phố Thủ Đức – thành phố Hồ Chí Minh. Thuận là đối tượng có lệnh truy nã của Công an huyện Cái Bè hơn 10 năm trước về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trần Thanh Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt

Theo hồ sơ điều tra, vào đầu năm 2012, đối tượng Trần Thanh Thuận, sinh năm 1991, cư trú ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè đã đánh người tại địa phương gây thương tích 71%, rồi bỏ trốn. Công an huyện Cái Bè đã ra quyết định truy nã.

Sau hơn 11 năm lẩn trốn, mới đây Trần Thanh Thuận bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ tại thành phố Thủ Đức. Công an Tiền Giang đã di lý và bàn giao Thuận cho Công an huyện Cái Bè tiếp tục điều tra xử lý.

Hồ Sương