Công an Tiền Giang bắt 2 đối tượng giết người

(THTG) Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh Bến Tre vừa bắt giữ 02 đối tượng: Trần Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1998, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre và Nguyễn Chí Linh, sinh năm 2002, ngụ ấp Tân Hòa B, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi giết người.

02 đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 12 giờ, ngày 02/02/2025 (mùng 5 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận tin báo từ Công an huyện Cai Lậy về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Mẫn, sinh năm 1995. Qua xác minh, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh Bến Tre tiến hành các biện pháp điều tra. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, các đơn vị đã bắt giữ Trần Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Chí Linh khi 02 đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Tại cơ quan điều tra, 02 đối tượng khai nhận: Do nợ nần không có khả năng chi trả nên Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản. Thông qua mạng xã hội, thấy anh Mẫn (là người chuyển giới) thường đăng ảnh có nhiều tiền, vàng nên Thắng kết bạn làm quen. Sau đó, Thắng thường đến nhà của anh Mẫn tại ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy chơi và mượn tiền nhưng bị anh Mẫn từ chối.

Đến khoảng 13 giờ, ngày 30/1/2025 (mùng 2 Tết), Thắng rủ Linh đến nhà của anh Mẫn để cướp tài sản. Khi đến nơi, Thắng tiếp tục hỏi mượn tiền anh Mẫn thì bị từ chối. Thắng bóp cổ anh Mẫn, Linh cũng vào phòng “tiếp sức” kiềm chân anh Mẫn. Khi anh Mẫn đã tử vong, Thắng lấy 01 số tài sản, gồm: 1 bộ vòng ximen khoảng 9,7 chỉ vàng 18K, 01 lắc tay khoảng 04 chỉ vàng 24K, 01 sợi dây chuyền bạc, 03 điện thoại di động và 31 triệu đồng. Cả 02 bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, Thắng đưa cho Linh 2 triệu đồng. Sau đó, Thắng đem bán vàng lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Lực lượng làm nhiệm vụ thu hồi tang vật, tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trọng Tín