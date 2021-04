Công an Tiền Giang bắt 04 đối tượng liên quan vụ án giết người

(THTG) Thực hiện kế hoạch phá án của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, từ 10 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 08/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng có liên quan đến vụ án giết người, xảy ra tại ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy; gồm: Huỳnh Đức Trọng, sinh năm 1984, cư trú ấp Mỹ Lược, xã Thiện Trí; Nguyễn Ngọc Hậu, sinh năm 1996, cư trú ấp An Hòa, xã An Cư, huyện Cái Bè; Nguyễn Văn Ngưu, sinh năm 1964, cư trú Khu phố 1, Phường 1, thị xã Cai Lậy (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy) và Lê Quốc Đạt, sinh năm 1987, cư trú phường 4, thị xã Cai Lậy.

Đối tượng Huỳnh Đức Trọng

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu

Đối tượng Nguyễn Văn Ngưu

… và đối tượng Lê Quốc Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Hoài

Vụ án xảy vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 11/3/2021. Chị Võ Thị Mười, sinh năm 1978, cư trú ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy điều khiển xe mô tô chở một người đàn ông lưu thông trên Quốc lộ 1. Khi đến đoạn thuộc địa bàn ấp 10, xã Mỹ Thành Nam thì bất ngờ bị 02 đối tượng điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên, dùng dao đâm vào hông chị Mười, làm cả hai ngã xuống đường. Mặc dù được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Mười đã tử vong tại bệnh viện. Còn 2 đối tượng gây án đã kịp tẩu thoát.

Nhận được tin báo về vụ án, Đại tá Nguyễn Văn Lôc – Phó giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác bắt giữ đối tượng và khám xét. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, truy xét, sàng lọc, thu thập chứng cứ chứng minh, xác định 04 đối tượng thực hiện hành vi giết chị Mười.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của các đối tượng. Ảnh: Lê Hoài

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng có liên quan đến vụ án. Qua đấu tranh, khai thác bước đầu, đối tượng Lê Quốc Đạt đã thừa nhận là người trực tiếp dùng dao đâm nạn nhân dẫn đến tử vong, còn Nguyễn Ngọc Hậu là người điều khiển xe mô tô chở Đạt.

Hiện các lực lượng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tiếp tục điều tra, phân loại, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm đúng người, đúng tội, đúng luật pháp.

Thanh Việt