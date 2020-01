Công an Tiền Giang bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội

(THTG) Ngày 14-01, Đoàn công tác của Công an Tiền Giang do đại tá Nguyễn Việt Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến bàn giao 02 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại phường 2, thị xã Cai Lậy và xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy.

Công an Tiền Giang bàn giao 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” được trao cho các gia đình chính sách tại huyện Cai Lậy và Thị xã Cai Lậy. Ảnh: Trọng Tín

Căn thứ nhất được bàn giao cho gia đình ông Mai Xuân Vinh, sinh năm 1963, ngụ khu phố 2, phường 2, thị xã Cai Lậy, hiện đang thờ cúng cha là liệt sỹ Mai Văn Nghiêm, hy sinh năm 1972.

Căn thứ hai được bàn giao cho gia đình bà Võ Thị Bé Bảy, sinh năm 1965, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, đang thờ cúng cha là liệt sỹ Võ Văn Dực, hy sinh năm 1969.

Kinh phí xây dựng mỗi căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” từ 105 triệu đến 120 triệu đồng, trong đó quỹ tình nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân – Bộ Công an hỗ trợ 75 triệu, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Trọng Tín