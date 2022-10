Công an thị xã Gò Công khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đối tượng trộm cấp tài sản

Công an thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vũ Tú Yên, sinh năm 1988, ngụ khu phố 3, phường 2, thị xã Gò Công về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, vào ngày 13/6/2022, Yên mượn xe mô tô của anh Trần Lê Nguyên Phương, ngụ phường 3, thị xã Gò Công với lý do “đi công việc”. Sau đó, Yên điều khiển xe đến tiệm game bắn cá ở xã Long Thuận, thị xã Gò Công chơi game và thua hết tiền. Yên đem xe của anh Phương cầm cho một người đàn ông ngụ xã Bình Xuân, thị xã Gò Công với giá 5.000.000 đồng. Yên trả cho chủ tiệm game 3.000.000 đồng, còn 2.000.000 đồng, tiếp tục chơi game và thua hết tiền.

Đối tượng Vũ Tú Yên, tại cơ quan điều tra. Ảnh : Lê Hoài

Chờ mãi không thấy Yên trả xe, anh Phương nhiều lần liên hệ nhưng Yên cố tình tránh mặt nên anh Phương đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thị xã Gò Công tiến hành điều tra, đến ngày 12/10, thì làm rõ, tiến hành bắt giữ Vũ Tú Yên tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và Yên đã chuộc xe, giao nộp Công an. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cũng tại thị xã Gò Công, Công an huyện thị xã vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoàng Mỹ, sinh năm 1987, cư ngụ ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông về tội trộm cắp tài sản.

Nguyên vào ngày 22/10/2021, Mỹ trộm xe mô tô của một hộ dân trên địa bàn ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công đem về nhà cất giấu và bị bắt giữ.

Trong thời gian khởi tố tại ngoại chờ xét xử, Mỹ bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 31/3/2022, Công an thị xã Gò Công ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoàng Mỹ. Đến ngày 14/10/2022, Mỹ bị Công an thị xã Gò Công bắt giữ. Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.

Hồ Sương