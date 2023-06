Công an thị xã Cai Lậy tạm giam đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(THTG) Công an thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1996, cư ngụ ấp Cái Chốt, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 5/5/2023, Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm hình sự và ma túy – Công an thị xã Cai Lậy tuần tra trên Quốc lộ 1A phát hiện Nguyễn Tuấn Kiệt đang điều khiển xe mô tô trên Quốc lộ 1A khi thấy lực lượng công an thì rẽ vào đường dân sinh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên chặn dừng kiểm tra….

Khi bị kiểm tra, Nguyễn Tuấn Kiệt đã xô ngã xe, lấy gói ma túy trong túi áo khoác ném vào 1 khu mộ gần đó. Tổ công tác nhanh chóng khống chế Kiệt và kiểm tra khu vực xung quanh, phát hiện, thu giữ trên 13g ma túy loại MDMA và Ketamine.

Công an thị xã Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý.

Ngọc Diễm