Công an thị xã Cai Lậy bắt quả tang 1 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu

(THTG) Ngày 10-11, trong lúc trên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát Giao thông và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an thị xã Cai Lậy đã phát hiện nghi vấn và tiến hành chặn xe ô tô 4 chỗ ngồi, màu trắng, biển kiểm soát 62A: 242.12, do Trương Văn Trọng, sinh năm 1994, cư ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An điều khiển từ hướng từ xã Tân Thạnh, tỉnh Long An đến thị xã Cai Lậy. Khi đến đường tỉnh 3 tháng 2, thuộc khu vực giáp ranh giữa phường 1 và phường 4 thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Công an thị xã Cai Lậy đã chốt chặn và kiểm tra xe do Trương Văn Trọng điều khiển.

Đối tượng Trương Văn Trọng và 5.350 bao thuốc lá điếu bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: Nguyễn Bảy

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện bên trong xe có chở 5.350 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu JET và HERO. Công an thị xã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức tạm giữ hình sự đối tượng Trương Văn Trọng và số bao thuốc lá điếu nhập lậu, để tiếp tục điều tra và xử lý theo qui định của pháp luật.

Nguyễn Bảy