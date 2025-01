Công an thành phố Mỹ Tho trao trả tài sản cho chủ tiệm vàng bị cướp

*** Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Tiền Giang tặng quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam ở huyện Cái Bè. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cai Lậy phối hợp với Cơ sở bánh tráng Thanh Tuấn của huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh tặng 300 phần quà Tết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã: Phú Cường, Thạnh Lộc và Mỹ Thành Bắc. * Công an thành phố Mỹ Tho trao trả tài sản cho Tiệm vàng Kim Quang ở phường 10 đã bị cướp trước đó. * Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia đốt pháo hoa trên quốc lộ 1 và đang xác minh làm rõ 1 số đối tượng tham gia về tội gây rối trật tự công cộng. * Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 29 Tết âm lịch tại Quảng trường Hùng Vương thành phố Mỹ Tho với hơn 500 lô hoa kiểng tham gia. * Đồn Biên phòng Tân Thành – Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới biển. * Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Mỹ Hạnh Đông thị xã Cai Lậy. * Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Phước tổ chức phát động chủ đề năm 2025 và trao tiền hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu cho trẻ em mồ côi”. * Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây tổ chức Hội thi tạo hình linh vật mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ. * Cha vợ và con rể bị bắt khẩn cấp vì dùng gậy 3 khúc hành hung tài xế Grab ở quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. * Nghệ An: Xe tải chở lá dong lao vào cửa hàng tạp hóa làm 6 người chết. * Cục Cảnh sát giao thông: Rà soát tổng thể hệ thống đèn tín hiệu giao thông để người dân không bị xử lý oan. * Bộ Tài chính nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức. * Hà Nội: Xe máy biến dạng sau va chạm với xe tải trên cầu Nhật Tân làm 3 người chết. * Đoàn Lân sư rồng Miếu Bảy Bà – An Giang đoạt chức vô địch Giải Lân sư rồng quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. * Huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An thông tin về việc Chủ tịch xã cầm đầu đường dây ma túy khủng. * Khánh Hòa: Người đàn ông lấy kiếm đe dọa vì bị nhắc nhở khi hái hoa gần Tháp Trầm Hương Nha Trang. * Cháy lớn tại 1 kho vải ở quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tài sản bị thiêu rụi. * Xe Mercedes chở 5 người lao xuống biển Nha Trang. * Trả lời phỏng vấn, ông Trump tuyên bố sẽ đạt được thỏa thuận về Greenland. * Nga tuyên bố đã kiểm soát 2 ngôi làng ở Ukraine. * Ukraine ra điều kiện về trao trả lính Triều Tiên cho ông Kim Jong Un. * Tàu điện đụng nhau trong hầm ở Pháp gần 50 người bị thương. * Tàu sân bay Mỹ bị tập kích ở Biển Đỏ. * Cháy rừng ở Mỹ do biến đổi khí hậu làm tăng sức tàn phá của thảm họa. * Giáo Hoàng Francis nhận Huân chương Tự Do.