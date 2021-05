Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bắt các đối tượng chuẩn bị đua xe

(THTG) Thực hiện phương án phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn, ngày 01/5, Công an thành phố Mỹ Tho triển khai lực lượng vây bắt nhóm đối tượng tụ tập, chuẩn bị đua kéo xe, cổ vũ đua xe trái phép trên đường Hùng Vương.

Các đối tượng và phương tiện tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồ Sương

Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, gần 20 đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Mỹ Tho truy đuổi và bắt được 05 đối tượng trên huyện lộ 879, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, gồm: Ngô Tài Anh, Phan Duy Khang cùng cư trú thành phố Tân An, tỉnh Long An, Trương Bảo Khang, Huỳnh Tấn Mạnh, cùng cư trú huyện Chợ Gạo và Đoàn Gia Huy, cư trú xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 06 xe mô tô.

Tổ Công tác đã đưa các đối tượng và phương tiện về Công an thành phố Mỹ Tho làm việc, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi tụ tập thành nhóm chạy với tốc độ cao, tụ tập cổ vũ đua xe trái phép và tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo qui định.

Hồ Sương