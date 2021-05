Công an thành phố Mỹ Tho bắt quả tang đối tượng tàng ma túy

(THTG) Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 06-5, tại một nhà trọ cho thuê tháng thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, Công an thành phố Mỹ Tho bắt quả tang đối tượng Phạm Minh Châu, sinh năm 1960, cư trú Phường 9, thành phố Mỹ Tho đang tàng trữ trái phép 11 túi nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng.

Đối tượng Phạm Minh Châu và ma túy thu giữ được tại hiện trường. Ảnh: Lê Hoài

Tiến hành khám xét tại phòng của đối tượng Châu đang ở, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ thêm 02 túi nylon chứa một số lượng lớn tinh thể màu trắng, nhiều dụng cụ dùng để phân chia và sử dụng ma túy. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Phạm Minh Châu thừa nhận tinh thể màu trắng chứa trong các túi nylon là chất ma túy. Chỉ riêng 2 túi ny long thu tại phòng của Châu đã có trọng lượng khoảng 200 gram.

Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân thành phố tiến hành lập biện bản vụ việc, thu giữ tang vật và tạm giữ đối tượng Phạm Minh Châu để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo qui định.

Lê Hoài