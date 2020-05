Công an thành phố Mỹ Tho bắt đối tượng cướp tài sản sau 5 giờ gây án

(THTG) Công an Tp. Mỹ Tho cho biết, vừa bắt giữ đối tượng cướp tài sản hết sức táo tợn và liều lĩnh tại nhà nghỉ Thanh Tuấn, ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Phụng, sinh năm 1979, sống lang thang. Phụng đã có 03 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 30/3/2020.

Đối tượng Nguyễn Văn Phụng tại cơ quan công an. Ảnh: Trọng Tín – Thanh Việt

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Phụng khai nhận: Do không có tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Mục tiêu của Phụng nhắm đến là ông Lê Văn Bưu, nhân viên của nhà nghỉ Thanh Tuấn. Do trước đây, Phụng đã từng đến nhà nghỉ Thanh Tuấn và thấy ông Bưu có nhiều tiền và vàng.

Trưa 06/5/2020, Phụng mượn xe mô tô của một người quen ở xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, đến nhà nghỉ Thanh Tuấn, giả vờ thuê phòng. Lợi dụng lúc ông Bưu sơ hở khi hướng dẫn lên phòng nghỉ, Phụng đánh ông Bưu, cướp 01 nhẫn 03 chỉ vàng 24K và 2 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ông Bưu đuổi theo ra ngoài, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Lực lượng Công an thăm hỏi sức khỏe và làm việc với ông Lê Văn Bưu. Ảnh: Trọng Tín – Thanh Việt

Nhận được tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho đã tiến hành sàn lọc, thu thập thông tin, điều tra, xác định đối tượng và phương tiện sử dụng để đi gây án, đồng thời phân công chốt chặn trên các tuyến đường để truy bắt. Đến 18 giờ cùng ngày bắt được Nguyễn Văn Phụng tại ấp 1, xã Trung An, TP Mỹ Tho. Khám xét đối tượng, Công an thành phố Mỹ Tho đã thu giữ hơn 6 triệu đồng, đồng thời thu hồi 3 chỉ vàng tại tiệm vàng Ngọc Thủy, trên đường lẫn trốn, Phụng đã bán vàng tại đây.

Điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp tài sản táo tợn và nhiều người quan tâm, tinh thần và quyết tâm của Công an thành phố Mỹ Tho được lãnh đạo và nhân nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Hồ Sương