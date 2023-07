(THTG) Nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm Luật Giao thông và đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, những ngày qua, Lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang đã trực tiếp đến các Gragare, tiệm sửa xe trên địa bàn để tuyên truyền và cho các chủ cơ sở ký cam kết “không cải tạo, thay đổi kích thước, thay đổi khung máy, các bộ phận của xe ô tô, tuyệt đối không tham gia “nâng độ xe máy” cho các “quái xế”.

Công an Tân Phước phát động các cơ sở sửa xe ký cam kết không cải chế xe đua.

Các chủ cơ sở cam kết nếu phát hiện các đối tượng thanh thiếu niên đến “độ” xe, có dấu hiệu đua xe hoặc gây rối trật tự công cộng phải thông báo, cung cấp thông tin cho lực lượng công an. Qua 03 ngày làm việc, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Tân Phước đã tuyên truyền và cho 35 cơ sở Gragare, tiệm sửa xe ký cam kết. Anh Phạm Ngọc Thạch – Chủ tiệm sửa xe ở thị trấn Mỹ Phước huyện Tân Phước cho biết: “Tại mình thấy hành vi độ xe nó chạy qúa tốc độ nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng bà con nên mình không có làm, với lại mình cũng sợ bị cơ quan chức năng xử lý nên mình không làm”.

Có thể thấy, đây là một trong những giải pháp mà Công an huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang đã áp dụng nhằm hạn chế, ngăn chặn các cơ sở, đối tượng độ, chế xe, cải oán máy xe với mục đích tổ chức đua xe trái phép, qua đó lực lượng công an góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến các “quái xế” và các vụ đua xe gây ra. Trao đổi với Phóng viên, Trung tá Nguyễn Hoàng Trương – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Tân Phước cho biết : “Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, tuyến, địa bàn, rà soát lại các chủ Gragare, chủ tiệm sửa xe về việc chấp hành cam kết như thế nào. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm vững địa bàn để phòng chống đua xe, quyết tâm không để đua kéo xe trái phép trên địa bàn trong thời gian tới”.

Ngoài việc tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Tân Phước còn tổ chức khảo sát, nắm tình hình, lên danh sách các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn tham gia, tổ chức đua xe trái phép nhằm chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trọng Tín – Lê Hoài