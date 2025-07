Công an phường Thới Sơn tỉnh Đồng Tháp kịp thời ngăn chặn nam thanh niên định nhảy cầu tự tử

(THĐT) Vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 23/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn quản lý, Tổ tuần tra kiểm soát Công an phường Thới Sơn tỉnh Đồng Tháp phát hiện một nam thanh niên dựng xe mô tô gần lan can trên cầu Rạch Miễu có dấu hiệu bất thường, nghi có ý định nhảy cầu tự tử.

Tổ tuần tra kiểm soát Công an phường Thới Sơn kịp thời ngăn chặn nam thanh niên định nhảy cầu tự tử

Ngay lập tức, Tổ tuần tra nhanh chóng tiếp cận, khống chế hành vi của nam thanh niên và đưa nam thanh niên vào nơi an toàn. Sau đó, Tổ tuần tra đã đưa nam thanh niên về trụ sở Công an phường Thới Sơn để xác minh thông tin làm rõ.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên được xác định là T.M.H, sinh năm 1994, thường trú tại ấp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia, tâm lý không ổn định và có ý định tự tử.

Công an phường Thới Sơn đã báo cáo nhanh sự việc cho Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp nắm tình hình và liên hệ Công an phường Mỹ Phong để mời gia đình đến bàn giao, tiếp tục theo dõi, quản lý và động viên tinh thần nam thanh niên.

Thanh Liêm