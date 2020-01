Công an phối hợp truy đuổi bắt giữ 3 đối tượng cướp giật tài sản

(THTG) Công an thị xã Gò Công đang tạm giam 3 đối tượng gồm: Phan Văn Công, cư trú phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh; Trần Thanh Hiền, tạm trú phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và Trần Nguyễn Tiến Anh, cư trú phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 25-12, Công, Hiền và Anh đến địa bàn thị xã Gò Công thực hiện 3 vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường. Nhận được tin báo, Công an thị xã Gò Công tiến hành truy đuổi, đồng thời phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo, Phòng Cảnh sát giao thông chốt chặn. Bị lực lượng Công an truy đuổi quyết liệt, 1 đối tượng bỏ lại xe mô tô tại địa bàn xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, cả 3 lên xe mô tô còn lại tiếp tục tẩu thoát.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt

Khi đến địa bàn xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, 3 đối tượng tiếp tục bỏ xe mô tô, chạy vào khu vườn thanh long, thuộc ấp Bình Ninh lẩn trốn, các lực lượng đã cùng với nhân dân bắt giữ 3 đối tượng.

Lực lượng đã thu giữ 2 xe mô tô, 4 bình xịt hơi cay, 2 điện thoại di động và hơn 3 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận: Do không có tiền tiêu xài, chúng bàn bạc kế hoạch, rồi rủ nhau từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Tiền Giang để cướp giật. Sau đó, chúng đến thị xã Gò Công thực hiện 3 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn phường 1, phường 3 và phường 5.

Truy bắt nhanh các đối tượng cướp giật tài sản, lực lượng Công an đã tạo được niềm tin, phấn khởi trong nhân dân.

Hồ Sương