Công an huyện Chợ Gạo tạm giữ đối tượng trộm chó

(THTG) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ đối tượng Trần Đăng Khoa, sinh năm 1983, cư ngụ ấp Tân Phú 2, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang về hành vi trộm chó trên địa bàn.

Đối tượng Trần Đăng Khoa tại cơ quan công an.

Do cần tiền tiêu xài, đối tượng Trần Đăng Khoa đã nảy sinh ý định trộm chó để bán lấy tiền. Khoảng 15 giờ ngày 29-12-2022, Khoa điều khiển xe mô tô đi ngang nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, ngụ ấp Mỹ An A, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo thì phát hiện có chó nuôi đang buộc dây xích vào gốc cột trước hành lang. Trần Đăng Khoa dựng xe cách đó khoảng 30m rồi cầm theo 3 viên bả chó đi bộ vào trong để ném cho 3 con chó đang bị buộc dây cổ. Đối tượng đi bộ ra xe ngồi chờ cho chó ăn mồi ngấm thuốc để bắt. Lúc này, Khoa bị người dân sống gần đó phát hiện tri hô và đuổi theo bắt được. Cùng lúc đó, 2 con chó cũng trúng độc giảy chết. Người dân đã nhanh chóng gọi điện thoại báo cho lực lượng công an đến hiện trường để giải quyết.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo đã có mặt lập biên bản và mời đối tượng về trụ sở công an để làm việc. Đối tượng khai nhận có 3 tiền án về các tội: Cướp giật tài sản năm 2003, tàng trữ trái phép chất ma túy năm 2015 và gần đây nhất là tội trộm cắp tài sản, mới ra tù một thời gian thì nay lại tiếp tục tái phạm.

Bình Yên