Công an huyện Chợ Gạo khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản

(THTG) Công an huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Tuấn, sinh năm 1982, cư trú ấp Điền Lợi, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Minh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó vào đêm 23-2-2023, đối tượng Lê Minh Tuấn đã đột nhập vào nhà 3 hộ dân trên địa bàn ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo để trộm cắp tài sản. Lê Minh Tuấn đã trộm 3 chiếc điện thoại di động và hơn 5 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo của quần chúng, công an huyện Chợ Gạo đã kết hợp với Công an xã Tân Thuận Bình vào cuộc xác minh, điều tra. Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Lê Minh Tuấn là nghi phạm gây ra các vụ trộm nói trên. Công an huyện Chợ Gạo đã tiến hành bắt giữ và khởi tố bi can đối với Lê Minh Tuấn, đồng thời đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Đặng Thanh