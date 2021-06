Công an huyện Châu Thành khởi tố đối tượng trộm tài sản

(THTG) Công an huyện Châu Thành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lê Thị Mỹ, sinh năm 1983, cư trú xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng bị bắt quả tang khi đang trộm điện thoại di động trị giá 4 triệu đồng, của một nữ công nhân Khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương vào ngày 25/5.

Đối tượng Lê Thị Mỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Tại cơ quan Công an, Lê Thị Mỹ khai: Do mâu thuẫn với chồng, Mỹ bắt xe từ Quảng Ngãi đến tỉnh Bạc Liêu tìm em gái. Khi đến khu công nghiệp Tân Hương, Mỹ xuống xe đi vào cổng sau khu công nghiệp mua trái cây và phát hiện chị Nguyễn Thị Thái Vân Kiều cầm túi nilon, bên trong có điện thoại di động. Mỹ liền móc túi trộm điện thoại. Bị hại phát hiện, tri hô cùng người dân bắt giữ cùng tang vật giao Công an.

Đối tượng Lê Thị Mỹ có dấu hiệu đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác, vì vậy Công an huyện Châu Thành thông báo ai là nạn nhân với thủ đoạn trộm cắp tương tự, nhanh chóng liên hệ Công an huyện Châu Thành. Số điện thoại: 02733.831.289 để cung cấp thêm thông tin, giúp Công an huyện Châu Thành củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Hồ Sương