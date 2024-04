Công an huyện Châu Thành khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(THTG) Công an huyện Châu Thành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Huỳnh Thị Hạnh, sinh năm 1993, cư trú xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Huỳnh Thị Hạnh tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào ngày 17/3/2024, Hạnh đến Công an huyện Châu Thành tự thú về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời giao nộp 02 túi nylon chứa ma túy.

Qua làm việc, Hạnh khai: 02 gói ma túy giao nộp, do Hạnh mua vào tối 16/3/2024 với giá 400.000 đồng tại tỉnh Long An, đem về nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành cất giữ. Đến ngày 17/3, Hạnh lấy ra một ít sử dụng và bị ảo giác có người hại mình nên đem số ma túy còn lại đến Công an huyện tự thú và giao nộp.

Tin và ảnh: Hồ Sương