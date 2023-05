Công an huyện Châu Thành khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(THTG) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố 2 đối tượng: Trịnh Hoài Thanh, sinh năm 1981, cư trú ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành và Nguyễn Ngọc Bảo Duyên, sinh năm 2001, cư trú ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng Trịnh Hoài Thanh (ảnh trên) và Nguyễn Ngọc Bảo Duyên (ảnh dưới) tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan công an, Trịnh Hoài Thanh bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành bắt quả tang vào ngày 09/02, khi đang tàng trữ trên 2,5 gam ma túy tổng hợp tại nhà ở, trên địa bàn ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây.

Còn đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo Duyên bị Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt vào ngày 13/3, tại chốt đèn ngã tư Đồng Tâm, thuộc ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành khi đang cất giấu ma túy trên người.

Khám xét nhà ở của Duyên tại ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều bịch nylong, bên trong có chứa chất ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.

Tin và ảnh: Đặng Thanh – Thanh Việt