Công an huyện Cái Bè xác minh và làm việc các đối tượng đua xe trên Quốc lộ 1

(THTG) Ngày 02-4, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tiếp tục rà soát, xác minh và làm việc với 12 đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông; có biểu hiện tổ chức, tham gia đua xe trái phép trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn xã An Hữu, huyện Cái Bè.

Công an huyện Cái Bè làm việc với các đối tượng. Ảnh: Lê Hoài

Trước đó, ngày 26/3, các đối tượng này đã tụ tập, chặn xe trên Quốc lộ I, đoạn thuộc địa bàn ấp 5, xã An Hữu, huyện Cái Bè và tổ chức nẹt pô, biểu diễn lạng lách… bị người dân phát hiện và tố giác.

Các phương tiện được các đối tượng dùng để đua xe. Ảnh: Lê Hoài

Trong các ngày 27, 28 và 29/3, Công an huyện Cái Bè mời làm việc và 12 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, gồm: Trần Đỗ Đăng Châu, sinh năm 2003; Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 2002; Nguyễn Trung Đan, sinh năm 2000; Lâm Minh Đức, sinh năm 2003; Phạm Thành Luân, sinh năm 2003; Nguyễn Văn Tính, sinh năm 2003; Phạm Vũ Luân, sinh năm 2003, cùng cư trú xã Hòa Hưng; Võ Văn Khang, sinh năm 2003; cư trú xã Tân Hưng; Lê Phát Đạt, sinh năm 2001, cư trú xã An Hữu; Trần Quốc Thịnh, sinh năm 2002, cư trú xã Mỹ Lương; Nguyễn Văn Lull, sinh năm 2000, cư trú xã Tân Hưng và Nguyễn Minh Quang, sinh năm 1996, cư trú xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Công an huyện Cái Bè tạm giữ 10 xe mô tô để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.

Hồng Phượng