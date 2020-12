Công an huyện Cái Bè triệt phá sòng bạc có người cảnh giới

(THTG) Vào lúc 22 giờ 50 phút, ngày 27-12, Công an huyện Cái Bè phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại phần đất của bà Bùi Thị Tám (sinh năm 1965) thuộc ấp An Bình – xã An Cư – huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), cùng 01 đối tượng cảnh giới.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Dũng

Theo đó, bằng các biện pháp công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu, gồm: Lê Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1991), cư ngụ ấp 4, xã Mỹ Thành Bắc (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An); Lê Văn Bảy (sinh năm 1993), Trần Văn Hùng (sinh năm 1990), đều ngụ Khu 2, thị trấn Cái Bè (huyện Cái Bè); Phạm Hoàng Nhân (sinh năm 1991), Trà Hoàng Nam (sinh năm 1982), Lê Thị Hương (sinh năm 1965), đều ngụ ấp An Bình, xã An Cư (huyện Cái Bè); Phan Thành Công (sinh năm 1987), Nguyễn Thị Diễm Thu (sinh năm 1990), cùng cư ngụ ấp Hiệp Trị, xã Bình Nghị (huyện Gò Công Đông); Nguyễn Văn Nhiên (sinh năm 1982), cư ngụ ấp 2, xã Mỹ Thành Bắc (huyện Cai Lậy); Trần Thanh Chính (sinh năm 1985, cư ngụ ấp 4, xã An Thái Trung (huyện Cái Bè) và Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1978), cư ngụ ấp Thanh Nhung, xã Phước Trung (huyện Gò Công Đông)

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: Quốc Dũng

Tang vật tạm giữ gồm: 01 bộ đàm cảnh giới, 10 xe mô tô, 06 điện thoại di động, 12 cây bài tây, 04 hột xí ngầu, và 470.000 đồng tại chiếu bạc. Ngoài ra, các đối tượng tự nguyện giao nộp số tiền 21.000.000 triệu đồng. Hiện vụ việc tiếp tục được Công an huyện Cái Bè xác minh, điều tra để xử lý theo pháp luật.

Quốc Dũng