Công an huyện Cái Bè khởi tố nhóm đối tượng đua xe trên quốc lộ 1

(THTG) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cái Bè vừa triển khai quyết định khởi tố vụ án hình sự tội gây rối trật tự công cộng, tổ chức đua xe trên tuyến quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã An Hữu, huyện Cái Bè.

Công an huyện Cái Bè làm việc với các đối tượng gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép. Ảnh: Hữu Nhân

Trước đó, ngày 27/3/2021, Công an huyện Cái Bè phát hiện trên mạng xã hội đăng tải đoạn videoclip (phát trực tiếp) một số đối tượng chặn dừng các phương tiện khác đang lưu thông trên quốc lộ 1, hướng Trung Lương – Mỹ Thuận, đoạn thuộc địa bàn từ ấp 2 đến ấp 5, xã An Hữu – huyện Cái Bè, tổ chức đua xe, rú ga lạng lách, nên tiến hành xác minh làm rõ và mời làm việc 12 đối tượng.

Cụ thể: đối tượng Nguyễn Anh Tuấn là người chặn xe ô tô đang tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1 để các đối tượng khác đua xe. Đối tượng Trần Đỗ Đăng Châu sử dụng điện thoại di động quay phim ghi hình phát trực tiếp lên mạng xã hội. Các đối tượng còn lại trực tiếp đua xe và cổ vũ. Việc đua xe không có người đứng ra tổ chức, không có hình thức cá cược ăn thua bằng tiền, không sử dụng mạng xã hội để thông báo tụ tập đua xe. Với mục đích của các đối tượng là tụ tập đua xe, rú ga xem xe nào chạy nhanh, mạnh hơn.

Các phương tiện dùng để đua xe của các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Hữu Nhân

Việc đua xe làm ùn tắc các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 kéo dài khoảng 300m, thời gian khoảng 10 phút. Hiện công an huyện Cái Bè đã tạm giữ 09 xe mô tô, 05 giấy phép lái xe hạng A1, 04 giấy chứng nhận đăng ký xe.

Đến ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can, theo đúng tội danh và điều luật, ra lệnh cấm đi khởi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 bị can trên, để điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngày 21/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè đã thống nhất phê chuẩn các quyết định khởi tố các bị can trên.

Hữu Nhân