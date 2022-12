Công an huyện Cái Bè bắt giữ 12 đối tượng gây rối trật tự công cộng

- Ông Nguyễn Ngọc Trầm đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Cái Bè và thị xã Cai Lậy. - Năm 2022, Ngân hàng chính sách xã hội Tiền Giang huy động tổng nguồn vốn tăng 15% so với đầu năm. - Châu Thành giải tỏa các hộ buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A - Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo thi công đường đan ấp Bình An với kinh phí 400 triệu đồng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. - Huyện Cai Lậy phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,12% trong năm 2023. - ĐBSCL tiếp tục được \"bơm\" hơn 8 triệu lít xăng RON 95. - Tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm toàn quốc từ 1/1/2023. - Báo Hàn Quốc: \'Tuyển Việt Nam đẳng cấp cao hơn Malaysia\' - Thời tiết miền Bắc mưa rét, tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) nhiệt độ xuống -1 độ C, mưa tuyết phủ trắng đỉnh núi. - Nhiều trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM bất ngờ \'nghỉ ngang\', không liên lạc được...