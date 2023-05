Công an huyện Cái Bè bắt 13 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền

(THTG) Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Cái Bè Tiền Giang vừa kiểm tra, ập vào bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ăn thua bằng tiền xảy ra tại xã Mỹ Lợi B huyện Cái Bè.

Hiện trường vụ việc.

Theo tin tố giác của quần chúng, tụ điểm đánh bạc này được tổ chức tại hộ bà Phạm Thị Kim Em, sinh năm 1964, ngụ ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B với hình thức ăn thua bằng tiền, có nhiều con bạc tụ tập, sát phạt. Lực lượng công an đã tạm giữ 13 đối tượng đang tu tập đánh bạc để tiến hành điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 tấm chiếu, 5 bộ bài Tây, 7 điện thoại di động, 7 xe mô tô các loại và số tiền mặt trên 70 triệu đồng. Các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Hiện Công an huyện Cái Bè đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

