Công an huyện Cái Bè bắt 02 đối tượng cướp giật tài sản

(THTG) Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ 2 đối tượng Trần Minh Tân, thường gọi là Tân Què, sinh năm 1996, cư trú ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè và Trần Hữu Kha, thường gọi là Kha mát, sinh năm 1992, cư trú ấp Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè.

Hai đối tượng Trần Minh Tân (trái) và Trần Hữu Kha tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Tại cơ quan Công an, Kha và Tân khai nhận, vào ngày 19/01/2021, Kha và Tân điều khiển xe mô tô trên Quốc lộ IA, hướng Trung Lương – Mỹ Thuận. Khi đến đoạn thuộc ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè thì thấy một người phụ nữ điều khiển mô tô cùng chiều phía trước, đang dừng xe nghe điện thoại, Kha và Tân liền vượt lên, giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát về hướng Mỹ Thuận.

Bị hại đến cơ quan Công an trình báo và cho biết trị giá chiếc điện thoại hiện còn khoảng 2 triệu đồng. Công an huyện Cái Bè tổ chức điều tra, truy bắt được Trần Minh Tân và Trần Hữu Kha, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự hai đối tượng, để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hồng Phượng