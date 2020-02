Công an Gò Công Đông triệt xóa tụ điểm đá gà, thu giữ hơn 56 triệu đồng

(THTG) Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 18-02, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự – kinh tế – ma túy công an huyện Gò Công Đông phối hợp với công an xã Tân Đông tổ chức triệt xóa tụ điểm đánh bạc trái phép, dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại phần đất của ông Nguyễn Văn Khuyên, sinh năm 1948, ngụ ấp Gò Lức, xã Tân Đông, do đối tượng Nguyễn Tấn Dũng, sinh năm 1981, ngụ cùng ấp Gò Lức, xã Tân Đông, đứng ra tổ chức.

Hiện trường vụ đá gà khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Ảnh: Hoàng Minh

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 15 xe mô tô; 11 điện thoại di động; 56.150.000 đồng; 4 con gà; 02 cặp cựa; 01 cái cân; một tấm kính và nhiều cuộn băng keo đã qua sử dụng. Lực lượng chức năng mời 11 đối tượng này về trụ sở cơ quan để làm việc.

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trái phép. Nội vụ đang được Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Công Đông tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng qui định của pháp luật, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hoàng Minh