Nhằm tạo khí thế thi đua lập thành tích tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và chào mừng 80 năm Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025) và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, ngày 18/7, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội sau khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Công an Đồng Tháp ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí Thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi Lễ. Dự Lễ ra quân còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và cán bộ chiến sỹ tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng.

Cao điểm được triển khai thực hiện từ ngày 18/7 đến ngày 30/9/2025. Trong cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông để tạo chuyển biến tích cực về ý thức tham gia giao thông của người dân và kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, như: Vi phạm nồng độ cồn, chở hàng hóa quá tải trọng, quá vạch mớn nước an toàn, chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu giao thông, phương tiện quá hạn đăng kiểm…

Song song đó, Công an tỉnh tăng cường đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, như: Đua kéo xe, vận chuyển ma túy, hàng cấm, khai thác khoán sản trái phép…; huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ giữ vững tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt công tác trực, ứng trực, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo và đoàn kết trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân; nâng cao tác phong ứng xử văn hóa, tạo hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tỉnh đối với Nhân dân, quyết tâm thực hiện hiệu quả cao điểm.

Sau Lễ phát động, các lực lượng phối hợp tiến hành diễu hành, biểu dương lực lượng qua các tuyến đường trên địa bàn Trung tâm hành chính tỉnh, góp phần tạo khí thế sôi nổi, khích lệ tinh thần lập công, lập thành tích của cán bộ chiến sỹ trong thực hiện cao điểm. Đồng thời, tạo tác động mạnh mẽ đến ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng chống, tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Lê Hoài – Trọng Tín