Công an xã Cái Bè đang tạm giữ đối tượng Đỗ Trung Quốc, sinh năm 2003, cư trú phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an đã bắt giữ đối tượng ở phường Cai Lậy trộm cắp tài sản

Vào ngày 16/7/2025, nhận được tin báo của anh Nguyễn Hoài Phong, cư trú ấp An Hòa, xã Cái Bè về việc mất trộm 2 xe mô tô, trị giá khoảng 36 triệu đồng, Công an xã Cái Bè đã thông báo nhanh vụ việc để các địa phương khác trên địa bàn tỉnh phối hợp truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác quản lý đối tượng, Công an phường Cai Lậy đã rà soát, xác minh nhiều đối tượng và phát hiện Đỗ Trung Quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc, tiến hành kiểm tra, xác định xe mô tô của Đỗ Trung Quốc đang sử dụng có nguồn gốc trên địa bàn xã Cái Bè nên đã tiến hành thông báo và phối hợp với Công an xã Cái Bè tiến hành điều tra.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đỗ Trung Quốc đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản và thú nhận xe mô tô đang sử dụng là do Quốc cùng 1 đối tượng khác trộm tại nhà của anh Nguyễn Hoài Phong vào đêm 15/7/2025. Sau khi lấy trộm được 2 xe máy, 2 đối tượng đã chia nhau mỗi đối tượng 1 xe và lẫn trốn cho đến khi Quốc bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đỗ Trung Quốc đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đồng thời là đối tượng nghiện ma túy. Vụ việc đang được Công an xã Cái Bè phối hợp với Công an phường Cai Lậy và Công an các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lê Hoài