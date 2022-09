Công an Chợ Gạo: Khởi tố đối tượng buôn bán hàng cấm

(THTG) Công an huyện Chợ Gạo vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Hoài, sinh năm 1981, cư trú ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi buôn bán hàng cấm.

Đối tượng Hoài tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đặng Thanh

Ngày 06-9, Phan Văn Hoài điều khiển xe ô tô chở 2.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu, nhãn hiệu Jet, Scott và Hero đến huyện Chợ Gạo để tiêu thụ. Khi đến ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Hoài bị Công an huyện Chợ Gạo phối hợp Công an xã An Thạnh Thủy phát hiện, bắt quả tang.

Đặng Thanh