Công an Chợ Gạo bắt giam 3 đối tượng mua bán ma túy và tàng trữ súng quân dụng

(THTG) Công an huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang vừa phá vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ súng quân dụng.

Công an tiến hành bắt 3 đối tượng là Phạm Duy Đạt, sinh năm 1981, cư trú xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An; Võ Bá Lộc, sinh năm 1988, cư trú ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy và Nguyễn Hoàng Ái Liên, sinh năm 1992, cư trú Khu 2, thị trấn Chợ Gạo huyện Chợ Gạo.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Trước đó, ngày 18-5, tại ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình, qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ trên người Phạm Duy Đạt 1 gói ma túy. Đạt khai mua ma túy của Võ Bá Lộc. Tiến hành kiểm tra phòng trọ của Võ Bá Lộc tại ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình do Lộc và Liên thuê ở, lực lượng thu giữ 7 bịch nylon ma túy, 1 khẩu súng quân dụng, 6 viên đạn bằng kim loại.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lộc và Liên thừa nhận: mua ma túy về tàng trữ để bán lại cho những người nghiện trên địa bàn. Đồng thời trang bị vũ khí để phòng thân. Công an huyện Chợ Gạo đang tiếp tục điều tra, cũng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Hồ Sương